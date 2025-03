Jorgenson novo líder do Paris-Nice

O conjunto neerlandês gastou 30.26 minutos para cumprir os 28,4 quilómetros do percurso, entre o circuito de Magny-Cours e Nevers, a uma média de 55,962 km/h, menos 14 segundos do que a Jayco-AlUlA e 24 do que a Red Bull-BORA-hansgrohe.



Com este triunfo, Jorgenson subiu à liderança, com seis segundos de avanço sobre o companheiro de equipa Vingegaard, duas vezes vencedor da Volta a França e que conquistou a Volta ao Algarve este ano, com dois ciclistas australianos da Jayco-AlUlA nos lugares seguintes, Michael Matthews e Ben O’Connor, ambos a 21 segundos.



A UAE Emirates, dos portugueses João Almeida e Ivo Oliveira, foi apenas oitava classificada, a 41 segundos, com o terceiro classificado da Volta a Itália de 2023 a subir ao 18.º lugar, mas já a 48 segundos de Jorgenson.



Ivo Oliveira está atualmente na 70.ª posição, a 2.26 minutos do líder, um lugar acima de Iuri Leitão, que viu a sua Caja Rural ser 22.ª e última no contrarrelógio, a 2.24 minutos.



Na quarta-feira, os ciclistas vão enfrentar a primeira etapa montanhosa da 83.ª edição do Paris-Nice, com a meta a coincidir com uma contagem de primeira categoria, no final dos 163,4 quilómetros entre Vichy e La Loge des Gardes.