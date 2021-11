José de Sousa defende título do Grand Slam de dardos

O Grand Slam foi o primeiro torneio "major" conquistado pelo jogador natural do Ribatejo, em novembro de 2020, mas, devido aos problemas “já ultrapassados”, Sousa ainda encara a edição deste ano, em Wolverhampton, “como um treino”, para se apresentar na melhor forma possível no Mundial.”, revelou o jogador português.Sousa tomou a segunda dose da vacina no início de agosto, um mês e meio após o seu último triunfo no circuito, num evento do Players Championship, e, desde então, tem travado “uma batalha com o próprio corpo”, após ter-lhe sido detetado, também, diabetes, doença crónica que lhe afetou a visão.”, adiantou.





Olhar para o futuro com otimismo







As complicações de saúde, sem dúvida, afetaram as prestações do jogador português e “” nos torneios que contam para as Ordens de Mérito da Professional Darts Corporation (PDC) e do ProTour.”, desabafou o atual segundo classificado da ordem de mérito do ProTour.Por isso, José de Sousa tem “”, que se disputa a partir de 15 de dezembro, após o Grand Slam (13 a 21 de novembro) e as Players Championship Finals (26 a 28 de novembro).Ainda assim, já vai deixando escapar que “”, que é “”, mas garante que vai “”.”, afirmou.José de Sousa inicia no sábado, frente a Matt Campbell, a defesa do título do Grand Slam de 2020, ano em que se tornou no primeiro estreante de sempre a vencer o torneio.No Grupo F, o português terá de defrontar ainda Luke Humphries e Mensur Suljovic.O Grand Slam tem um prémio monetário de 550 mil libras, que será distribuído pelos 32 participantes, sendo que o vencedor arrecada a maior "fatia", no valor de 125 mil libras.