José de Sousa lidera a Ordem de Mérito ProTour de dardos

O jogador natural da Azambuja conquistou 12.500 libras (cerca de 14.500 euros) ao atingir uma final (que perdeu por 8-7 frente a Chris Dobey), duas meias-finais e uma terceira eliminatória nos quatro torneios disputados na última semana e ultrapassou Joe Cullen na liderança do "ranking".



O inglês ficou pela primeira eliminatória nos três primeiros dias da Super Series 5 e acabou por desistir do último torneio, permitindo a José de Sousa ascender, pela primeira vez, ao topo da tabela.



A Ordem de Mérito ProTour é o "ranking" mundial que mede as prestações dos jogadores nos eventos do Players Championhip e do European Tour da Professional Darts Corporation (PCD) ao longo dos últimos 12 meses.



É usada para determinar os cabeças de série dos eventos do Players Championship e do European Tour, além de qualificar diretamente para alguns dos torneios "major" da PDC, como é o caso do World Matchplay, que se disputará entre 15 e 25 de julho, em Blackpool.



José de Sousa, no entanto, já estava qualificado para o segundo maior torneio do calendário anual por ocupar o 10.º lugar da Ordem de Mérito PDC, "ranking" que mede as prestações nos torneios do circuito profissional ao longo dos últimos dois anos.



O português vai competir por parte de um prémio total de 700 mil libras (cerca de 815 mil euros), o maior prémio do circuito a seguir ao Campeonato do Mundo, num torneio que reserva 150 mil libras (perto de 175 mil euros) para o vencedor.



O sorteio da primeira ronda do World Matchplay, realizado hoje, colocou no caminho de Sousa o 22.º classificado da Ordem de Mérito ProTour, Gabriel Clemens.



Após a primeira eliminatória, os emparelhamentos serão ditados pela classificação dos jogadores na Ordem de Mérito PDC.