José-Filipe Lima termina Open das Maurícias em sétimo, Melo Gouveia 16.º

Lusa 03 Dez, 2017, 17:40 | Outras Modalidades

Lima entrou com o pé direito no European Tour, ao estrear-se na segunda prova da temporada com o sétimo lugar entre 161 jogadores, enquanto Melo Gouveia, que já tinha sido 68.º na prova inaugural, em Hong Kong, melhorou e ficou nos classificados em 16.º.



Lima entregou um cartão com três 'birdies' (uma pancada abaixo) e dois 'bogeys' (uma acima), atingindo um agregado total de 273 pancadas, 11 abaixo do par.



Já Melo Gouveia conseguiu dois 'birdies' e três 'bogeys' e fechou com 276 pancadas, oito abaixo do par.



O sul-africano Dylan Fritelli foi o vencedor da prova, depois de ter disputado com o indiano Arjun Atwal um 'play-off', uma vez que terminaram as quatro voltas regulamentares com 268 pancadas cada.