José Gonçalves e Tiago Machado na equipa da Katusha para a Volta ao Algarve

Lusa 28 Dez, 2017, 15:46 | Outras Modalidades

A equipa suíça terá o português José Azevedo como diretor desportivo e o alemão Tony Martin, vencedor da prova em 2011 e 2013, como principal candidato ao triunfo final.



Além do quatro vezes campeão mundial de contrarrelógio, a Katusha-Alpecin apresenta no seu conjunto o esloveno Simon Spilak, vencedor da Volta à Suíça em 2015 e em 2017 e da Volta à Romandia em 2010.



A francesa FDJ apresenta na 'Algarvia' uma equipa com três campeões nacionais de fundo, o francês Arnaud Démare, principal figura do conjunto, o holandês Ramon Sinkeldam e lituano Ignatas Konovalovas.



A Caja Rural-Seguros RGA, que não faz parte do World Tour, apresenta no seu lote de sete ciclistas os portugueses Rafael Reis e Joaquim Silva.



A 44.ª Volta ao Algarve vai realizar-se de 14 a 18 de fevereiro de 2018.