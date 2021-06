José Manuel Araújo eleito para o Comité Executivo dos Comités Olímpicos Europeus

O secretário-geral do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Araújo, foi hoje eleito membro do Comité Executivo dos Comités Olímpicos Europeus (COE), na assembleia-geral que decorreu em Atenas, na Grécia.