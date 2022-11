José Manuel Constantino preocupado com situação judo

Após a gala de Celebração Olímpica de 2022, em Lisboa, José Manuel Constantino foi questionado sobre o desfecho do inquérito realizado pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), conhecido na passada terça-feira.



“Deixa-me triste, pelo facto de o resultado do inquérito, e que é do conhecimento público, mas também me deixa preocupado, porque estamos a um ano e meio dos Jogos Olímpicos”, advertiu o presidente do organismo olímpico.



O inquérito realizado pelo IPDJ determinou a perda de mandato da direção da FPJ por incumprimento do artigo 51.º do Regime Jurídico das Federações Desportivas (RJFD), no qual é elencada a perda de mandato de titulares de órgãos federativos, por inelegibilidade, incompatibilidade ou por terem intervenção em contrato no qual tenham interesse.



“O judo é uma modalidade muito forte no seio da missão olímpica e aquilo que eu espero e aquilo que eu desejo é que, rapidamente, seja encontrado um clima de tranquilidade que permita aos atletas e treinadores concentrarem-se no que é essencial, que é o apuramento para a participação olímpica”, concluiu José Manuel Constantino.