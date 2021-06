José Neves sagra-se campeão de fundo nos Nacionais de ciclismo de estrada

Neves, de 25 anos, cumpriu os 192,2 quilómetros com partida e chegada em Castelo Branco em 4:38.18 horas, com Rui Oliveira (UAE Emirates) a terminar no segundo lugar e Gaspar Gonçalves (Tavfer-Measindot-Mortágua) no terceiro, ambos a 47 segundos, disputando a medalha de prata ao `sprint`.

O ciclista dos `dragões` já tinha levado o `bronze` da prova de contrarrelógio individual e hoje conquistou o título que era de Rui Costa (UAE Emirates), ausente da corrida, após se ter destacado do grupo que se foi formando já no circuito urbano, depois de muitos ataques nos primeiros 89 quilómetros, nos quais o novo campeão já se tinha destacado.

O vencedor este ano do Grande Prémio O Jogo entrou sozinho na última volta e manteve-se na frente para erguer os braços na Avenida do Empresário, concluindo três dias de campeonatos nacionais de estrada.

Neves, que em 2017 venceu a Volta a Portugal do Futuro e, no ano seguinte, o Grande Prémio Torres Vedras-Troféu Joaquim Agostinho, junta-se na lista de vencedores a Maria Martins (Drops), campeã de elite feminina, mas também a João Almeida (Deceuninck-QuickStep), campeão do `crono` masculino, com Daniela Campos (Bizkaia-Durango) a triunfar no exercício individual feminino.