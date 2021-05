José Paulo Lopes falha por um lugar final dos 400 metros estilos nos Europeus

No último dia dos Europeus, José Paulo Lopes terminou as eliminatórias com o nono melhor tempo, de 4.17,22 minutos, ficando a 1,64 segundos da qualificação para a final.



José Paulo Lopes terminou os Europeus com uma qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, nos 800 metros livres, distância na qual também bateu o recorde nacional e foi sexto na final.



Diana Durães tinha participação prevista nos 400 metros livres, mas acabou por não participar na prova.