José Ramalho e Fernando Pimenta revalidam título mundial de canoagem de maratonas

José Ramalho e Fernando Pimenta concluíram os 27,60 quilómetros da regata em 01:54.35,11 horas, batendo por 78 centésimos de segundo os franceses Quentin Urban e Jéremy Candy, segundos classificados.



Os noruegueses Jon Vold e Eivind Vold terminaram na terceira posição, a 01.31 segundos da dupla portuguesa.



Já durante a manhã de hoje, Francisco Batista e João Bento terminaram a prova de K2 em juniores no quinto posto, em 01:31.39,86 horas, 26,49 segundos dos argentinos Vicente Vergauven e Joaquin Catalano, que se sagraram campeões do mundo no escalão, em 01:31.13,37 horas.



Em Vejen, nos Mundiais de canoagem de maratonas, Fernando Pimenta já tinha conquistado a medalha de ouro na ‘short race’, na quinta-feira, enquanto o sub-23 Francisco Santos arrebatou a medalha de bronze na corrida de K1 para o escalão.