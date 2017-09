José Ramalho quarto em K1 nos Mundiais de maratonas de canoagem

Lusa 09 Set, 2017, 16:52 / atualizado em 09 Set, 2017, 16:52 | Outras Modalidades

O pentacampeão europeu não conseguiu desta vez chegar ao pódio numa prova que se decidiu ao 'sprint' e em que o sul-africano Hank McGregor, de 38 anos, conquistou o seu quinto título consecutivo, sétimo no total, ao cumprir os 30 quilómetros em 2:09.34 horas, batendo o seu compatriota Andrew Birkett.



O húngato Adrián Boros alcançou a medalha de bronze, gastando mais um segundo do que o vencedor, e negou a José Ramalho a sua quinta presença no pódio, depois da prata em 2012 e do bronze em 2009, 2014 e 2016. O vila-condense terminou em 2:09.37.



A vitória foi discutida unicamente por este quarteto, que cedo se destacou da concorrência, para se manter junto até aos últimos metros, chegando quase um minuto à frente do quinto classificado. O outro português em prova, Alfredo Faria, desistiu.



Em C1, Nuno Barros também foi quarto, mas numa prova amplamente dominada pelo húngaro Márton Kover, que cumpriu os 23 quilómetros em 2:09.57 e subiu ao lugar mais alto do pódio ladeado pelos espanhóis Manuel Garrido, segundo a 2.42 minutos, e Manuel António Campos, terceiro a 5.24.



O veterano português, de 35 anos, campeão do mundo em 2010 e medalha de bronze em 2014, 2015 e 2016, ficou desta vez fora do 'top-3', concluindo a prova a 6.34 minutos do vencedor, enquanto o compatriota Sérgio Maciel não terminou a prova.



Maciel participou na prova de seniores um dia depois de ter conquistado a prata em sub-23, dando a Portugal uma das duas medalhas nestes Mundiais, juntamente com o bronze de Duarte Silva em C1 juniores.