José Tavares vai dirigir basquetebol do Sporting e quer estar entre os melhores

“O Sporting terá de conseguir competir com os três principais adversários da modalidade, a Oliveirense, o Benfica e o FC Porto. É esse o nosso projeto. Entre todos os níveis temos que estar entre os melhores. Nós somos os melhores”, afirmou José Tavares, citado pelo clube.



O emblema ‘leonino’ vai voltar a contar com uma equipa de basquetebol no principal escalão, 24 anos depois, sob o comando do treinador Luís Magalhães, que conquistou seis títulos nacionais, pela Portugal Telecom (2001 a 2003), FC Porto (2004) e Ovarense (1988 e 2007).



José Tavares assegurou que a formação da equipa será feita de forma cuidadosa: “Quando falhamos no recrutamento, falhamos numa época. Estamos a fazer as coisas com muita calma, com tempo. Vamos recrutar quem queremos, não quem podemos”.



O agora responsável diretivo pela modalidade, treinou a equipa ‘leonina’ desde 1987 e até 1994/95, quando dividiu o comando técnico com o ucraniano Valentin Milnichuk.