Joseba López vence Clássica da Arrábida em Palmela

López triunfou ao cabo de 4:04.59 horas, necessárias para o percurso que arrancou em Setúbal e atravessou Sesimbra até Palmela, em 175,1 quilómetros, batendo Montez sobre a meta, com o dinamarquês Mathias Bregnhoj a acabar em terceiro, no primeiro pódio na Sabgal-Anicolor.



A vitória foi disputada em quarteto, deixando Joaquim Silva (Efapel) à porta do pódio, com um outro grupo a chegar 23 segundos dos homens que disputaram o triunfo, que foi para o espanhol de 24 anos, aqui celebrado pelo maior triunfo da carreira.



“Confiava na vitória, mas o topo final fez-se muito longo. Felizmente, era o que tinha mais forças e consegui ser o primeiro na meta”, contou o vencedor, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.



No segundo lugar ficou o melhor jovem em prova, com Alexandre Montez a ficar à porta do triunfo, mas o segundo posto é o melhor resultado entre seniores do ciclista que até 2023 corria com a seleção jovem em provas internacionais.