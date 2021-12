Jovens Diogo Marques (FC Porto) e Vasco Costa (FC Gaia) na seleção de andebol

"Um dos dois grandes objetivos passa por integrar os novos atletas (que fazem parte das camadas jovens) para que os possamos incorporar e lançar, tal como já aconteceu no passado, como elementos da seleção A", justificou o treinador-adjunto de Portugal, Paulo Fidalgo.



Sem alguns dos principais nomes que têm ajudado os 'heróis do mar' a fazer história, a convocatória reduzida de 35 para 19 elementos, contém quase só atletas a competir em Portugal, excetuando o guarda-redes Miguel Espinha (Cesson-Rennes, Fra) e o lateral direito Ángel Hernández (Kuwait SC, Kuw).



"Queremos abordar a preparação e o equilíbrio destes atletas que tiveram contextos competitivos diferentes durante os últimos meses e podem não se encontrar numa forma física homogénea -- deste modo, teremos que os preparar da melhor forma para o Euro2022, criando um grupo coeso para que possamos colher frutos desse trabalho mais tarde", completou.



Dos 11 andebolistas a competir no estrangeiro e que faziam parte dos 35 pré-convocados somente dois se mantêm, destacando-se a ausência de Miguel Martins, que alinha nos húngaros o Pick Szeged.



Baixas confirmadas, por lesão, são as do pivot Luís Frade, do FC Barcelona, do ponta Pedro Portela, do HBC Nantes e do lateral André Gomes, do MT Melsungen.



No Europeu da Hungria e Eslovénia, que decorre de 13 a 30 de janeiro, Portugal integra o Grupo B, juntamente com a anfitriã Hungria, Islândia e Países Baixos.



Este primeiro estágio em Rio Maior vai decorrer até quinta-feira, sendo que os trabalhos são retomados em 02 de janeiro, não se sabendo se com o mesmo grupo de trabalho.



Antes do Europeu, Portugal jogará na Suíça a 49ª Edição do Torneio Yellow Cup, em Winterthur, entre 07 e 09 de janeiro, defrontando a Suíça, Ucrânia e Montenegro.



"É importante começar a relembrar ideias e conceitos, criar uma estrutura equilibrada, preparando os atletas para que possam estar no seu melhor contexto físico e mental durante o Euro2022", completou o adjunto do selecionador Paulo Pereira.







Lista de 19 convocados:



- Guarda-redes: Manuel Gaspar (Sporting), Miguel Espinha (Cesson-Rennes, Fra) e Diogo Marques (FC Porto).



- Ponta esquerda: Diogo Branquinho (FC Porto) e Leonel Fernandes (FC Porto).



- Lateral esquerdo: Salvador Salvador (Sporting), Vasco Costa (FC Gaia) e Fábio Magalhães (FC Porto).



- Pivot: Tiago Sousa (Águas Santas), Daymaro Salina (FC Porto) e Victor Iturriza (FC Porto).



- Lateral direito: João Gomes (Águas Santas), Daniel Vieira (Artística de Avanca) e Angel Hernández (Kuwait SC, Kuw).



- Ponta direita: Miguel Alves (FC Porto) e Francisco Tavares (Sporting).



- Central: André Sousa (Águas Santas), Martim Costa (Sporting) e Rui Silva (FC Porto).