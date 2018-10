Juan Martin Del Potro vence Karen Khachanov e assegura lugar nas `ATP Finals`

Lusa Comentários 03 Out, 2018, 18:02 | Outras Modalidades

Del Potro, número quatro do 'ranking' ATP, vai jogar o acesso às meias-finais do torneio chinês com o tenista sérvio Filip Krajinovic, 24.º da hierarquia mundial, que venceu o espanhol Feliciano Lopez (71.º), por 7-6 (7/5) e 6-3.



O finalista da edição de 2018 do US Open qualificou-se, pela última vez, para o torneio que reúne os oito melhores tenistas da época em 2013.