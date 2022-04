Judo Europeus. Catarina Costa está na final de -48 kg

Catarina Costa, que persegue a sua primeira medalha em grandes competições, chegou à final do peso mais leve após vencer a azeri Ramila Aliyeva, a italiana Assunta Scutto e a israelita Shira Rishony.A judoca de Coimbra, de 25 anos, tem visto fugir a medalha nas grandes competições, depois de ter perdido nos combates para o bronze nos Jogos de Tóquio2020, nos Mundiais de Baku2018 e nos Europeus de Minsk2019, e vai agora defrontar na final a francesa Shirine Boukli, segunda do Mundo e primeira favorita em Sófia.Catarina, que na qualidade de segunda cabeça de série, estava isenta na primeira eliminatória, teve o caminho aberto para a final, mas ainda encontrou forte resistência nos dois primeiros duelos.Com a azeri Aliyeva, uma adversária teoricamente inferior, Catarina Costa garantiu a vitória apenas nos segundos finais, com três castigos à sua adversária, e com a italiana Scutto teve de ir a prolongamento.No "golden score" resistiu até aos 3.35 (total de 7.35 no combate) e acabou por vencer por ippon, antes de passar à final com a israelita Rishony, gerindo o combate – ainda chegou aos dois castigos -, após uma vantagem de "waza-ari".Sófia é já a cereja no topo do bolo para a judoca de Coimbra, com a medalha a chegar finalmente, depois de Catarina Costa ter estado tão perto de o conseguir nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, nos Europeus de Minsk2019 e nos Mundiais de Baku2018.