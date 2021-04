Judo Europeus. Joana Ramos e Catarina Costa estão fora da prova

Joana Ramos, medalha de bronze nos Europeus em 2017 e prata em 2011, perdeu já no ponto de ouro, prolongamento do combate após os quatro minutos iniciais, ao sofrer um terceiro castigo, que ditou o ‘ippon’ e a sua eliminação.No arranque da competição na Altice Arena, Joana Ramos, 21.ª do mundo, tinha vencido por "ippon" a georgiana Tetiana Levytska-Shukvani (30ª), mas o seu segundo combate, com Giuffrida, quarta do mundo, era de exigência máxima.

Praticamente ao mesmo tempo, no tapete 3, Catarina Costa, nos -48 kg, protagonizou a desilusão da manhã, com a judoca, oitava do "ranking", a perder ao primeiro combate com a russa Sabina Giliazova, por "ippon", a 1.50 do final.