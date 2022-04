Judo Europeus. Telma Monteiro eliminada no primeiro combate

Telma Monteiro, quarta do mundo e segunda favorita em -57 kg, foi batida pela alemã Pauline Starke (35.ª), 1.26 minutos depois do início do combate, com a portuguesa a ser surpreendida com uma projeção (ippon).A surpresa aconteceu na sessão inaugural do 71.ª Europeu de Sófia, que esta manhã começou na Armeets Arena, com a campeã Europeia em título, Telma Monteiro (-57 kg), a ser eliminada logo no seu primeiro combate – estava isenta da primeira ronda - pela alemã Pauline Starke (35.ª do ranking mundial), de 24 anos, que projetou a portuguesa quando decorriam apenas 1.26m. As duas nunca se haviam encontrado.Telma, de 36 anos, quebra um ciclo encantado de 15 pódios em 15 participações no campeonato da Europa.





Pela primeira vez desde que se estreou com um bronze em Bucareste-2004, ainda com idade de júnior e na categoria de - 52 kg, deixa a competição sem levar uma medalha para casa.



Na Bulgária Telma defendia o título conquistado há um ano em Lisboa e que fizera dela hexacampeã europeia e um caso singular na modalidade no velho continente.





Em Europeus, Telma Monteiro contabiliza 15 medalhas em 15 participações, com seis de ouro, duas de prata e sete de bronze.