Judo Europeus. Telma Monteiro procura 15.ª medalha em Lisboa

Telma, a competir nos -57 kg, procura a sua 15.ª medalha em igual número de presenças, o que seria um recorde em Europeus, na perspetiva de conquistar uma medalha em apenas uma categoria por cada edição da prova.



A judoca do Benfica soma na competição continental cinco medalhas de ouro, em 2015, 2012, 2009, 2007 e 2006, duas de prata, em 2020 e 2011, e sete de bronze, em 2019, 2018, 2014, 2013, 2010, 2005 e 2004.



Na estreia em Lisboa, depois de ter falhado a competição organizada em 2008 devido a lesão, Telma Monteiro (10.ª) defrontará a vencedora do combate entre a alemã Pauline Starke (54.ª) e a austríaca Sabrina Filzmoser (31.ª).



Neste primeiro dia dos Europeus, Joana Ramos (-52 kg, 21.ª), que foi prata em 2011 e bronze em 2017, é outro dos nomes fortes e estreia-se com a georgiana Tetiana Levytska-Shukvani (30ª), bem como Catarina Costa (-48 kg, 8.ª), uma atleta em lugar de apuramento para os Jogos Olímpicos, que encontrará a vencedora do combate entre russa Sabina Giliazova (18.ª) e a belga Ellen Sallens (57.ª).



Maria Siderot (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Wilsa Gomes (-57 kg) e Rodrigo Lopes (-60k), ainda na luta pelo apuramento para os Jogos de Tóquio2020, João Crisóstomo (-66 kg) e André Diogo (-66 kg) completam o grupo que entra no primeiro dia dos campeonatos.



No sábado, dia destinado aos "pesos médios", entram em ação Bárbara Timo (-70 kg), vice-campeã mundial, João Fernando (-73 kg), Anri Egutidze (-81 kg), Manuel Rodrigues (-81 kg), enquanto no domingo será a vez de Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), o campeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg), Diogo Brites (-100 kg) e Vasco Rompão (+100 kg), os mais pesados.



Na Altice Arena, competição que pontua na qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, estarão vários campeões europeus presentes, casos de Odette Giuffrida (-52 kg, 4.ª do 'ranking' mundial), Margaux Pinot (-70 kg, 2.ª) ou Peter Paltchik (-100 kg, 2.º), bem como vários líderes mundiais, entre os quais Distria Krasqini (-48 kg), Amandine Buchard (-52 kg), Matthias Casse (-81 kg ), Nikoloz Sherazadishvili (-90 kh), Esp (1.º) ou Varlam Liparteliani (-100 kg).



- Primeiros adversários dos portugueses nos Europeus:



Sexta-feira (hoje), 16 abr:



-48 kg: Catarina Costa (8.º) com a vencedora do combate entre russa Sabina Giliazova (18.ª) e a belga Ellen Sallens (57.ª).



-48 kg: Maria Siderot (28.ª) com a eslovena Marusa Stangar (11.ª).



-52 kg: Joana Ramos (21.ª) com a georgiana Tetiana Levytska-Shukvani (30ª).



-52 kg: Joana Diogo (91.ª) com a georgiana Mariam Janashvili (141.ª).



-57 kg: Telma Monteiro (10.ª) com a vencedora do combate entre a alemã Pauline Starke (54.ª) e a austríaca Sabrina Filzmoser (31.ª).



-57 kg: Wilsa Gomes (53.ª) com a eslovaca Viktoria Majorosova (137.ª).



-60 kg: Rodrigo Lopes (41.º) com o turco Salih Yildiz (43.º).



-66 kg: André Diogo (359.º) com o bielorruso Dzmitry Minkou (39.º)



-66 kg: João Crisóstomo (63.º) com o polaco Patrick Wawrzyczek (54.º).



Sábado, 17 abr:



-70 kg: Bárbara Timo (14.ª) com a vencedora do combate entre a grega Elisavet Teltsidou (27.ª) e a húngara Szabina Gercsak (35.ª).



-73 kg: João Fernando (91.º) com o esloveno Martin Hojak (38.º).



-81 kg: Manuel Rodrigues (361.º) com o turco Muhammed Koc (55.º).



-81 kg: Anri Egutidze (21.º) com o italiano António Esposito (24.º).



Domingo, 18 abr:



-78 kg: Patrícia Sampaio (14.ª) com a belga Sophie Berger (41.ª).



+78kg: Rochele (11.ª) com a vencedora do combate entre a alemã Renee Lucht (39.ª) e a ucraniana Ruslana Bulavina (71.ª).



-100 kg: Jorge Fonseca (quarto) com o grego Georgios Malliaropoulos (110.º).



-100 kg: Diogo Brites (-) com o bielorrusso Mikita Sviryd (25.º).



+100 kg: Vasco Rompão (161.º) com o alemão Jonas Schreiber (117.º).