Judo. Joana Diogo com quinto lugar na Mongólia

Joana Diogo, a competir em -52 kg, foi a portuguesa melhor classificada no primeiro dia na Mongólia, onde Rodrigo Lopes terminou em sétimo e Francisco Mendes foi derrotado na estreia, ambos em -60 kg.Em -60 kg, Rodrigo Lopes foi sétimo depois de estar isento na primeira ronda e ainda vencer o francês Richard Vergnes, por ippon, no combate de estreia, perdendo depois com o líder mundial Yung Wei Yang (Taiwan), e com Harim Lee (Coreia do Sul), já na repescagem.Francisco Mendes, também em -60 kg, ‘caiu’ logo na estreia, com o judoca da Académica de Coimbra, 79.º do mundo, a perder diante do cazaque Bauuyrzhan Narbayev (40.º), num combate que se arrastou até ao "golden score" (prolongamento após os quatro minutos iniciais).Em Ulan Bator, Portugal contará até domingo com mais três judocas: João Fernando a competir em -81 kg, no sábado, e Anri Egutidze em -90 kg e Jorge Fonseca em -100 kg, ambos no domingo.Será a primeira competição do bicampeão mundial Jorge Fonseca, depois do judoca ter sido afastado logo no primeiro combate dos Europeus de Sófia, em 1 de maio.