Judo. Lisboa abre portas aos Europeus

”, começou por dizer o presidente da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), Jorge Fernandes.Com um orçamento de 1,8 milhões de euros, na sua maioria comparticipado pelo Estado (500.000 euros) e pela Câmara Municipal de Lisboa (1,1 milhões de euros), é com a diminuição de receita, com redução de patrocínios e sem bilhética, e acréscimo de custos, que a organização se debate.De acordo com Jorge Fernandes, o aumento de custos, na ordem dos 100 mil euros, pode ser atenuado com o levantamento de restrições, como a que obriga que o "staff", entre 150 a 180 pessoas, incluindo a seleção, faça as refeições nos quartos.”, defendeu o dirigente, acrescentando querer deixar um alerta para o que está a passar.Jorge Fernandes deu o exemplo das refeições, referindo que os custos com as mesmas aumentam por não ser possível fazê-las nas zonas habitualmente destinadas no hotel, o que não entende, lembrando que as instalações estarão totalmente ocupadas com o judo, sem outros hóspedes, e que todos os elementos são testados.





Condicionantes motivadas pela pandemia







O presidente da FPJ enfatizou que para se estar nestes Europeus é preciso a apresentação à chegada de dois testes negativos à covid-19, um terceiro efetuado pelas delegações, já em Lisboa, e um quarto, no final dos campeonatos.Um cenário que implicou o aumento da despesa, não só com a testagem, mas com toda a logística que obriga a uma mudança de paradigma em quase toda a organização.Desde logo com os testes, mas também com a requisição de transportes para a imprensa e para o "staff", do hotel para o pavilhão, bem como para todas as seleções, mesmo quando estas estão a apenas 350 metros da Altice Arena.Regras impostas para que tudo funcione num circuito fechado, desde o alojamento até ao local de competição, o que leva Jorge Fernandes a apelar a uma autorização da Direção-Geral da Saúde para que, dentro dos hotéis, se possa circular e estar.”, concluiu o dirigente, dando o exemplo da concentração e estágios, com seleções estrangeiras, em Coimbra, no último ano.