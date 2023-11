Judo. Rodrigo Lopes ganha bronze no Open de Perth

Apesar de se tratar de um Open, a competição atribui, à semelhança do que aconteceu no último ano, pontos equivalentes aos de um Grand Prix, significando que o bronze de Rodrigo Lopes dará ao judoca mais 350 pontos.



Na competição australiana, o judoca do Benfica, que não tinha um pódio desde março de 2022, no Open Europeu de Praga, efetuou quatro combates, com três vitórias e uma derrota, esta nos quartos de final e que o relegou para a repescagem.



Rodrigo Lopes, 34.º do ranking mundial, venceu o alemão Maximilian Heyder (101.º), por waza-ari, o maltês James Zahra (158.º) e o australiano Joshua Katz (35.º), ambos por ippon, e perdeu com Chong-You Lin (65.º), de Taiwan.