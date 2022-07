Judo. Três atletas eliminados no GP Zagreb

Catarina Costa, vice-campeã europeia e que entrou como primeira cabeça de série na capital croata, venceu no primeiro combate a italiana Sofia Petitto (91.ª), por castigos já no "golden score", mas frente à campeã norte-americana saiu de cena.



A judoca de -48 kg não teve sequer a hipótese de entrar na repescagem, ao cair ainda antes dos quartos de final, num combate em que perdeu por ippon quando estavam decorridos 1.23 minutos dos quatro regulamentares.



Em -60 kg, Francisco Mendes (80.º) também venceu na estreia, o húngaro Marton Andrasi (187.º), mas foi derrotado na segunda ronda pelo mongol Ariunbold Enkhtaivan (18.º), que alcançou uma segunda vantagem de "waza-ari" (ippon) logo aos 54 segundos.



Na mesma categoria, Rodrigo Lopes (28.º e sétimo favorito), isento na primeira ronda, perdeu no primeiro combate que fez, diante do espanhol Jaume Bernabeu Rico (63.º), com uma imobilização já em período de prolongamento, após os quatro minutos iniciais.



No Grande Prémio de Zagreb, que já pontua, a 50%, para a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024, Portugal contará ainda com João Fernando (-81 kg), a competir no sábado, e com o bicampeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg), no domingo.