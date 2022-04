Judoca Gonçalo Lampreia conquista ouro na Taça da Europa de cadetes

Gonçalo Lampreia garantiu o ouro ao vencer na final o georgiano Saba Sabashvili, num combate decidido por ippon, após três castigos, já no prolongamento.



Portugal compete na Taça da Europa de cadetes com 11 judocas, oito dos quais em ação neste primeiro dia, com destaque para dois lugares de honra para Daniel Viegas (-50 kg) e Henrique Ferreira (-66 kg), ao terminarem em sétimo.



No domingo, entram em ação Maria Silveira (-57 kg), Adriana Torres (-63 kg) e Gonçalo Loureiro (+90 kg).