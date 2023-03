Judoca Joana Crisóstomo alcança medalha de bronze no Open Europeu de Roma

A judoca, que tinha vencido dois combates, um já na repescagem, e perdido outro, nos quartos de final, entrou na luta pelo bronze sem ser favorita, diante de uma adversária habituada ao circuito mundial de elite e que é 17.ª do mundo na categoria de -70 kg.

Diante de Pollard, com quem tinha lutado uma única vez e perdido, no Open Europeu de Odivelas, Joana Crisóstomo teve `arte` para dominar o combate do princípio ao fim, sem se atemorizar com a teórica vantagem da britânica.

A medalha de bronze de Joana Crisóstomo junta-se à alcançada por Raquel Brito neste Open, em -48 kg, no sábado.

A categoria Open está abaixo dos Grand Slam e Grand Prix, atribuindo menor número de pontos no circuito mundial -- a vitória equivale apenas a 100 pontos -- e veio substituir as antigas taças do mundo da modalidade.

Portugal competiu em Roma com 15 judocas e hoje, sem resultados de maior, estiveram também em ação Manuel Rodrigues, com uma vitória num combate, e Pedro Raposo (-81 kg), Diogo Brites (-100 kg), também com um triunfo, Vasco Rompão (+100 kg) e Carolina Paiva (-78 kg).