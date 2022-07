Judoca João Fernando conquista bronze no GP de Zagreb

O português, de 22 anos, começou por afastar o brasileiro Vinicius Panini e o canadiano François Guathier Drapeau, ambos por `waza-ari`, embora o segundo no ponto de ouro.

No último combate da `poule`, o 90.º do `ranking` mundial afastou o cazaque Abylaikhan Zhubanzar, por `ippon`, eliminando nos quartos de final o azeri Zelim Tckaev, por `waza-ari`, no `golden score`.

Nas meias-finais, João Fernando acabaria por perder com o francês Alpha Oumar Djaló, por `waza-ari`, antes de precisar do ponto de ouro para vencer o marroquino Moutii pela pontuação máxima.

Este foi o maior resultado da carreira de João Fernando, que apenas tinha conseguido dois bronzes em Open Europeus, em Zagreb (2021) e Praga (2022), além de ter sido vice-campeão europeu júnior em 2018.

No Grande Prémio de Zagreb, que já pontua, a 50%, para a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024, Portugal contará ainda com o bicampeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg), no domingo.