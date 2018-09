Judoca João Fernando sagra-se vice-campeão europeu de juniores

Lusa Comentários 14 Set, 2018, 16:22 / atualizado em 14 Set, 2018, 16:24 | Outras Modalidades

João Fernando foi o melhor judoca português no segundo dia dos Europeus de juniores, com cinco combates realizados, perdendo apenas na final, mas garantindo a primeira medalha para Portugal em Sófia, na Bulgária.



Perto das medalhas esteve Miguel Alves, nos -81 kg, com o judoca a disputar igualmente cinco combates, com três vitórias e duas derrotas, a última das quais no duelo de 'consolação', momento em que perdeu com o azeri Murad fatiyev, por 'waza ari'.



Na mesma categoria, Manuel Rodrigues terminou em sétimo, com quatro combates, duas vitórias e igual número de derrotas.



Em femininos, Mafalda Ezequiel foi a única portuguesa hoje em prova, perdendo com a alemã Caroline Fritze, por 'ippon'.



A seleção portuguesa conta com uma delegação de 15 judocas nestes Europeus de juniores, dez em masculinos e cinco em femininos, estando as categorias mais pesadas reservadas para sábado, último dia de competição.