Judoca Jorge Fonseca conquista ouro na Taça da Europa de Seniores "K. Kobayashi Cup" 2022

A primeira edição do evento terminou este domingo, 28 de agosto, após 2 dias de combates entre alguns dos melhores judocas mundiais no Pavilhão Desportivo do Colégio da Imaculada Conceição, em Cernache (Coimbra). No total, estiveram presentes 135 Atletas (55 Femininas e 80 Masculinos) de 22 Países nos tatamis conimbricenses.



No último dia da prova, estiveram em ação os judocas das categorias -70 kg, -78 kg e +78 kg femininas e -81 kg, -90 kg, -100 kg e +100 kg masculinas, incluindo 14 Portugueses:



O Bicampeão Mundial dos -100 kg - Jorge Fonseca, integrou a categoria +100 kg, onde se estreou com uma vitória contra Ruixuan Li, após acumulação de ‘shidos’ do chinês. Na semifinal, ultrapassou o italiano Lorenzo Turini, alcançando o ‘ippon’ após 2 minutos de combate. Dominou o confronto da final, perante Yongjie Yin, da China, pontuando ‘wazari’ antes do ‘ippon’ final (acumulação de ‘shidos’ do atleta chinês). Com este resultado, Jorge Fonseca conquista a Medalha de Ouro.



Na categoria -81 kg, João Fernando começou a sua prestação com uma vitória difícil sobre o chinês Bayandelihei, alcançada por ‘wazari’ após 2 minutos de ‘golden score’. Somou a segunda vitória contra o polaco Bartosz Borzecki na ronda seguinte, por ‘ippon’. Na semifinal, não conseguiu superar o alemão Dominic Russel (28º do ranking mundial), sofrendo ‘ippon’ no primeiro minuto do confronto. No seu último e derradeiro combate, encontrou o compatriota Manuel Rodrigues, conseguindo superiorizar-se ao pontuar ‘wazari’ antes do ‘ippon’ final. Com este resultado, João Fernando alcança a Medalha de Bronze.



Guilherme Silva (-100 kg) cedeu no seu combate inaugural, sofrendo ‘ippon’ do chinês Fuchun Huang. O português foi repescado e teve a oportunidade de lutar pelo pódio, contra o campeão europeu Toma Nikiforov, mas o belga não conseguiu comparecer. Assim, Guilherme Silva subiu ao pódio para receber a Medalha de Bronze.







@ Miguel Galhardas - FPJ/EJU







Carolina Paiva (-78 kg), Beatriz Moreira (-78 kg), Manuel Rodrigues (-81 kg), Miguel Rato (-90 kg), Ailton Cardoso (-100 kg) e Vasco Rompão (+100 kg) também alcançaram a luta pelo Bronze, mas cederam nos seus respetivos combates, alcançando um honroso 5º lugar, enquanto Diogo Rangel (-81 kg) e Diogo Brites (-100 kg) ocuparam a 7ª posição.



Recordamos que no primeiro dia do evento, Francisco Mendes (-60 kg) conquistou a Medalha de Ouro, Bárbara Timo (-63 kg) e Thelmo Gomes (-73 kg) alcançaram a Medalha de Prata e Catarina Costa (-48 kg), Joana Diogo (-52 kg), Kainan Pires (-66 kg), Miguel Gago (-66 kg) e João Crisóstomo (-73 kg) também marcaram presença no pódio, após conquistarem a Medalha de Bronze.



A nível coletivo, confirmou-se a tendência do dia inaugural, com Portugal a terminar no 2º lugar do ranking com 11 Medalhas (2 Ouro, 2 Prata e 7 Bronze), apenas ultrapassado pela República Popular da China, que dominou a prova com 24 Medalhas (9 Ouro, 10 Prata e 5 Bronze).



Nesta prova internacional que homenageia Kiyoshi Kobayashi – o grande Mestre que ao longo da sua vida teve um papel fundamental no seio do judo nacional – Portugal esteve presente com 40 Judocas (10 Femininas e 30 Masculinos).