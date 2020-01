Judoca Jorge Fonseca considera merecida condecoração com Ordem de Mérito

"Agradeço ao Presidente da República pela homenagem. Não vou negar que queria muito estar aqui hoje, porque mereço, porque trabalhei para o merecer e porque queria partilhar com a minha mãe, com o meu treinador, com todos os que acreditaram e com os que não acreditaram", disse aos presentes na cerimónia realizada no Palácio de Belém.



O campeão mundial na categoria -100kg em 2019 lembrou também o seu maior obstáculo na vida e não escondeu a emoção por ser condecorado pelo lado humano e desportivo.



"Como sabem, a vida pregou-me uma partida. Com o cancro, aprendi a viver hoje e agora. Talvez, por isso, queria muito estar aqui hoje e agora. Perguntei-me muitas vezes quando seria o dia. Hoje é o dia e estou aqui muito feliz", confessou o atleta do Sporting, citado no site do clube leonino.



Em 17 de outubro de 2019, o Presidente da República já tinha elogiado o "duplo vencedor", quando este foi o segundo convidado do programa 'Desportistas no Palácio', um mês depois de a Assembleia da República aprovar um voto de louvor.



Em agosto de 2019, um ano antes dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a capital japonesa recebeu os Mundiais de judo, onde Jorge Fonseca conquistou o primeiro título português na história da prova.