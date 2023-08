Judoca luso Djibrilo Iafa consegue bronze nos Campeonatos Paralímpicos Europeus

Na competição destinada a atletas com deficiência visual, Djibrilo Iafa começou por ser derrotado pelo alemão Lennart Sass, mas foi repescado, vencendo de seguida o georgiano Mishiko Shiobrishvili, por ‘ippon’.



No combate para o bronze, o judoca português venceu o britânico Connah Anders, conseguindo o segundo pódio para Portugal, no primeiro dia de competição.



“A sensação é de alegria (..). Vim cá com o objetivo de lutar pelas medalhas. Queria mais, não foi possível, mas quando soube que havia a possibilidade de conquistar a medalha de bronze sabia que tinha que dar tudo e acabou por correr bem. Estou muito agradecido”, afirmou Djibrilo Iafa, em declarações ao Comité Paralímpico de Portugal (CPP).



O bronze de Djibrilo Iafa junta-se ao ouro conseguido por Miguel Vieira na categoria -60kg (J1).



Portugal está representado nos Campeonatos Paralímpicos Europeus, competição que se realiza pela primeira vez, por 26 atletas, em seis modalidades: atletismo, badminton, boccia, ciclismo, judo e ténis em cadeira de rodas.



A competição, que decorre sob égide do Comité Paralímpico Europeu (EPC) até 20 de agosto, conta com a participação de 1.500 atletas, de 45 países, que competem em 10 modalidades.