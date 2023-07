Judoca Mariana Silveira medalha de bronze na categoria de -57 kg do FOJE

Mariana Silveira começou por bater a francesa Meloe Chomat, por ippon, e depois a belga Camille Sternon, por waza-ari, antes de perder, na meia-final, perante a eslovena Nika Tomc, por ippon.



No seu combate pelo bronze, a jovem lusa superiorizou-se à cipriota Marina Azinou pela pontuação máxima, ippon.



Este é o segundo bronze do judo português no FOJE, depois de Rodrigo Janeiro o ter conseguido, na quarta-feira, na categoria de -66 kg.



A terceira medalha lusa no evento é de ouro, do nadador Rafael Mimoso, que, na terça-feira, se impôs nos 200 metros bruços.