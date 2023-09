Judoca Miguel Gago conquista bronze nos Europeus de juniores

Miguel Gago garantiu a medalha ao vencer no combate decisivo o israelita Eran Fiks, por ippon, a 01.19 minutos do final de um combate em que chegou a ter uma desvantagem de waza-ari, sofrida a cerca de metade dos quatro minutos regulamentares.



Antes, o português tinha realizado quatro combates, com três vitórias que lhe garantiram a qualificação para as meias-finais, fase em que perdeu com o georgiano Tengo Zirakashvili, o que o relegou para a luta pelo bronze.



Nos Europeus em Haia, Portugal também contou hoje com Bernardo Tralhão em -66 kg, com o judoca a ser eliminado na estreia, à semelhança de Alexandre Bucur, afastado no seu combate inaugural em -60 kg,



A judoca Maria Silveira, líder em -57 kg do 'ranking' mundial de cadetes, escalão de idade abaixo e que tem apenas 16 anos, conseguiu efetuar quatro combates, com duas vitórias e duas derrotas, a última na repescagem, o que lhe deu o sétimo lugar.



Portugal terá ainda em competição nestes Europeus, Otari Kvantidze (-73 kg) e Taís Pina (-70 kg) na sexta-feira, e Pedro Lima e Luís Diogo (-90 kg), Guilherme Silva (-100 kg) e Rosa Mané (+78 kg).