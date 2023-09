Judoca português Otari Kvantidze é vice-campeão europeu de juniores

Nos Europeus de juniores, a decorrerem em Haia, nos Países Baixos, Kvantidze conseguiu até ao momento o melhor desempenho entre os portugueses, juntando a medalha de prata de hoje ao bronze conquistado por Miguel Gago (-66 kg) na sexta-feira.



Nas categorias de hoje, destinadas aos pesos intermédios, Kvantidze, depois de estar isento na primeira ronda, venceu o britânico Erik Neumann, o húngaro Gergely Adorjani, o israelita Itay Bibitko e o azeri Suleiman Aliyev.



Na final, o judoca luso não era favorito diante de Terashvili, que aos 20 anos já é 23.º em seniores, mas cedeu apenas no 'golden score', após sofrer um waza-ari aos 29 segundos do prolongamento.



Portugal contou também hoje com Taís Pina em -70 kg, categoria em que a judoca caiu na estreia, diante da eslovena Kaja Schuster.



No sábado será a vez de competirem Pedro Lima e Luís Diogo (-90 kg), Guilherme Silva (-100 kg) e Rosa Mané (+78 kg), enquanto no domingo decorrerá a prova de equipas mistas.