Judoca Sergiu Oleinic sétimo no Grand Slam de Ecaterimburgo

Lusa 20 Mai, 2017, 16:51 | Outras Modalidades





Oleinic, isento na primeira ronda, começou por vencer o cazaque Amirbek Zhengissov, por 'ippon', mas no acesso à vitória na 'poule' D, que lhe daria um lugar nas meias-finais, perdeu com o russo Abdula Abdulzhalilov, também por 'ippon'.



Na repescagem, no combate que o colocaria na luta pela medalha de bronze, o judoca do Sporting encontrou outro adversário russo, Islam Khametov, que acabou por garantir a vitória com a desqualificação de Oleinic, com três castigos.



Também hoje no Grand Slam de Ecaterinburgo, Maria Siderot, nos -48 kg, perdeu no combate de estreia, com a cazaque Aigerim Toregozhina (por 'waza-ari'), e Luís Carmo, nos -73 kg, com o norte-americano Nicholas Delpopolo, com um castigo já no ponto de ouro.



Domingo competem Yahima Ramirez nos -78 kg e Anri Egutidze nos -81 kg.