Judoca Taís Pina conquista medalha de bronze nos Europeus de sub-23

Taís Pina, de 19 anos, teve um desempenho de grande resiliência e vontade, com a judoca do Sport Algés e Dafundo a conseguir inverter no combate decisivo uma desvantagem de waza-ari diante da georgiana Nino Gulbani.



A judoca lusa estava a perder por waza-ari, no seu único erro, a poucos segundos do final, mas manteve-se sempre a atacar, levando a sua oponente a sofrer dois castigos por passividade e, já a 28 segundos do final, empatou o combate.



No ‘golden score’, Taís Pina manteve o foco e foi Gulbani, que estava tapada, a sofrer um terceiro castigo, ditando a eliminação e a medalha de bronze para a portuguesa.



Em Potsdam, Pina tinha vencido a sua poule em -70 kg, com vitórias diante da espanhola Begona Sotillo Gomez e da alemã Friederike Stolze, mas, nas meias-finais, perdeu com a também germânica Samira Bock, que viria a se sagrar campeã europeia.



No mesmo peso, Joana Crisóstomo não conseguiu superar o primeiro combate, bem como Guilherme Silva, na categoria de -100 kg.



Melhor desempenho teve Pedro Lima, em -90 kg, com o judoca, de 20 anos, também do Algés e Dafundo, a terminar em sétimo, com duas vitórias e duas derrotas, estas últimas já nos quartos de final e no primeiro combate da repescagem.



Na sexta-feira, Raquel Brito, em -48 kg, também esteve na luta pelo bronze, terminando em quinto lugar.



Os Europeus de sub-23 terminam no domingo, mas já sem a equipa portuguesa, que não está inscrita na competição de equipas mistas.