Judocas aceitam resolução de diferendo

“Não esquecemos como fomos tratados, continuamos em tolerância zero com qualquer falta de respeito que possa continuar a acontecer. Deixámos claro que receamos represálias, mas que fique também claro que iremos continuar a expor e reportar qualquer situação de falta de respeito e consideração, assim como caso não se verifique um cumprimento daquilo que ficou decidido nesta reunião”, pode ler-se na nota publicada pela atleta olímpica nas redes sociais e que também foi divulgada por outras duas subscritoras de uma carta aberta, no caso Rochele Nunes e Patrícia Sampaio.



A nota refere-se a uma reunião entre o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, com o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, e o líder da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), Jorge Fernandes.



O encontro, a que se seguiu nova reunião do governante com judocas, vem na sequência de uma carta aberta de sete atletas a criticar o funcionamento da modalidade em Portugal e a denunciar um “clima insustentável e tóxico” promovido por Jorge Fernandes.



Além das questões técnicas, Telma Monteiro, Rochele Nunes e Patrícia Sampaio dizem ter sido informadas de que “relativamente ao que tem sido o comportamento do presidente da federação para com os atletas”, a situação “pode ser reportada ao Instituto Português do Desporto e Juventude”.



“Queremos sempre o melhor para a comunidade do Judo. Agradecemos a todos o apoio nesta fase. Continuamos juntos e vamos continuar a defender os valores do Judo. Agradecemos a atenção dada pelo presidente do COP e do secretário de Estado, com quem continuaremos em contacto”, pode ler-se na missiva.



João Paulo Correia, que tornou pública a reunião e os resultados da mesma na rede social Twitter, referiu que Fernandes “apreciou as sugestões apresentadas pelo grupo de atletas”, levando a uma série de medidas acordadas entre as partes, desde logo “corresponder ao pedido formulado de que a participação em estágios internacionais, assim como competições fora do país”, resultem de um planeamento acordado entre federação, treinador e atleta.



Segundo o secretário de Estado, que também reuniu, posteriormente, com os atletas, foi acordado “ajustar o valor pago a cada atleta para apoio à deslocação, de acordo com as tabelas oficiais da administração pública”.