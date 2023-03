Judocas Bárbara Timo e João Fernando afastados nas primeiras rondas em Taskent

Os judocas portugueses Bárbara Timo (-63 kg) e João Fernando (-81 kg) ficaram-se hoje pelas primeiras rondas no Grand Slam de Tashkent, competição na qual Catarina Costa conseguiu na sexta-feira uma medalha de prata, na categora de -48 kg.