Judocas Bárbara Timo e João Fernando quintos no Grand Slam de Baku

Portugal conseguiu hoje dois quintos lugares no Grand Slam de judo de Baku, no Azerbaijão, através de Bárbara Timo, na categoria de -63 kg, e de João Fernando, que competiu em -81 kg.

Timo combateu pelo bronze com a australiana de origem alemã Katharina Haecker e perdeu, pelo que teve de partilhar o quinto lugar da classificação final da categoria, em que o ouro ficou na posse da polaca Angelika Szymanska.



Igualmente em quinto, também a perder no combate de acesso à medalha de bronze, ficou João Fernando, derrotado pelo japonês Kenya Kohara. O vencedor de -81 kg viria a ser o russo Zelim Tckaev.



Os quintos lugares de hoje de Bárbara Timo e João Fernando são os melhores resultados lusos neste Grand Slam de Baku, superando o sétimo lugar de Telma Monteiro, que na sexta-feira foi eliminada na repescagem para a medalha de bronze da categoria de -57 kg.



A participação portuguesa foi mais efémera na categoria de -52 kg, com Joana Diogo e Maria Siderot a caírem logo no combate inicial, sem possibilidade de repescagem.