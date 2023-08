Judocas Catarina Costa e Telma Monteiro em sétimo lugar no Masters da Hungria

As judocas Catarina Costa e Telma Monteiro foram hoje as melhores representantes de Portugal no Masters da Hungria, ao terminarem no sétimo lugar nas categorias de -48 kg e de -57 kg, respetivamente.

Catarina Costa perdeu no combate de repescagem para a medalha de bronze com a italiana Assunta Scutto, por ‘waza-ari’, depois de ter vencido a sul-coreana Hyekyeong Lee, pelo mesmo método, e de ter perdido, por ‘ippon’, com a japonesa Wakana Koga, que vai discutir a medalha de ouro com a norte-americana Maria Celia Laborde.



Telma Monteiro, bronze no Rio2016, teve um percurso semelhante, cedendo na mesma fase frente à francesa Priscila Gneto, por ‘ippon’, apesar de ter disputado mais um combate do que Catarina Costa, que ficou isenta da primeira eliminatória.



A judoca portuguesa mais medalhada impôs-se na estreia à brasileira Jessica Lima, por ‘waza-ari’, e à canadiana Christa Deguchi, por ‘ippon’, antes de perder com a alemã Pauline Starke, também por ‘waza-ari’.



Na categoria de -52 kg, Maria Siderot e Joana Diogo não passaram da ronda inicial, caindo perante a belga Amber Ryheul e a norte-americana Angélica Delgado, respetivamente, em ambos os casos por ‘ippon’.



O único atleta português no setor masculino que hoje entrou em ação foi Rodrigo Lopes, na categoria de -60 kg, e também não conseguiu passar do combate inaugural, frente ao uzbeque Dilshodbek Baratov, que ganhou por ‘ippon’.