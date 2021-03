Judocas portuguesas com ambição para Campeonato Europeu de Lisboa

Rochele Nunes, de 31 anos, que em fevereiro conquistou uma medalha de prata no Grand Slam de Telavive, salientou que a competição em Portugal é um "momento de mais alegria ainda e de poder deixar a medalha em casa".A judoca de origem brasileira, que no início de 2019 passou a representar as cores de Portugal, assume que o seu objetivo maior são os Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho, e que este é o "momento de errar e corrigir os erros"."Vejo essa competição [Campeonato da Europa] como muito forte, onde quero ganhar, mas também como uma preparação" para os Jogos Olímpicos, disse a atleta, que compete na categoria de +78kg.Patrícia Sampaio, que regressa à competição depois de uma lesão, salientou que a sua recuperação está a "correr muito bem e dentro do esperado" e que vai procurar no Europeu de Lisboa conseguir o melhor resultado possível, sem a pressão de conquistar medalhas."Vai ser muito bom voltar a competir em casa e no Europeu, sendo um passo muito importante que dá outra motivação para regressar em grande", disse a judoca, salientando que a lesão "só mudou o percurso, mas não o destino final".A preparação continua "a ser feita para os Jogos [Olímpicos], mas o que conseguir fazer pelo meio vai ser bom para fazer pontos, embora já esteja apurada, mas quero chegar na melhor posição e forma possível"."Estamos habituadas a disputar e conquistar medalhas em cada prova, portanto penso que se pode esperar uma boa prestação [no Campeonato da Europa de Lisboa], tendo em conta o que temos trabalhado juntos", disse Patrícia Sampaio, que compete na categoria de -78kg.Já a luso-brasileira Bárbara Timo, de 30 anos, que compete na categoria de -70kg, espera os "melhores resultados" no próximo Campeonato Europa e considera que disputar a prova em casa dá "mais confiança, mesmo que não tenha público".

A seleção portuguesa encontra-se em preparação para o Campeonato da Europa de Judo, que se vai realizar em Lisboa, de 16 a 18 de abril, em Cernache, Coimbra.