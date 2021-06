Judo/Mundiais: Joana Ramos vence três de quatro combates e luta pelo bronze

Joana Ramos, uma das portuguesas em lugar de apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020, conseguiu já em Budapeste pontos que lhe permitem não só ter segura a posição olímpica, como subir no ‘ranking’ da sua categoria.



A judoca do Sporting, de 39 anos, que chegou aos Mundiais como 23.ª do ‘ranking’, venceu na Arena Laszlo Papp, depois de estar isenta na primeira ronda, a mongol Khorloodoi Bishrelt (27.ª), a suíça Evelyne Tschopp (13.ª), e, na repescagem, a belga Amber Ryheul (41.ª), ambas por ippon.



Em Budapeste, Joana Ramos, que nos últimos Mundiais também discutiu o bronze e foi quinta classificada, apenas perdeu com a japonesa Ai Shishime, principal favorita ao título e número três mundial, num combate de alto nível da portuguesa, vencida no ‘golden score’.