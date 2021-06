Judo/Mundiais: Telma Monteiro cede em `combates-maratona` e é sétima

Telma Monteiro chegou a estes Mundiais, uma vez mais, como candidata às medalhas, depois de quatro vice-títulos mundiais, em 2014, 2010, 2009 e 2007, um bronze, em 2005, e inúmeras subidas ao pódio em todas as outras competições.



Isenta da primeira ronda em Budapeste, e depois de vencer a búlgara Ivelina Ilieva (22.ª) e húngara Andrea Karman (118.º), ambas por ippon, ainda no quadro principal, Telma Monteiro (10.ª e quinta favorita), reencontrou a japonesa Momo Tamaoki.



A nipónica, quinta do mundo, apresentava-se em Budapeste como uma das candidatas ao título, embora não deva ser ela a escolhida para estar nos Jogos Olímpicos, quando o Japão nesta categoria conta com Tsukasa Yoshida, terceira do 'ranking'.



Telma e Tamaoki, que já se tinham defrontado em Grand Slams, com uma vitória para cada uma, tiveram na Arena Laszlo Papp um combate equilibrado, apenas decidido já no prolongamento, aos 10.23 de combate.



Com as duas judocas igualadas em castigos (shidos), naquilo que foi uma ‘maratona’ em cima do ‘tatami’, à espera de um pequeno erro, foi Telma, de 35 anos, que demonstrou maior cansaço físico frente a uma adversária mais jovem, de 26 anos.



O combate podia ter ‘caído’ para qualquer dos lados, mas acabou por ser a portuguesa a ver o terceiro shido e consequente eliminação, quando estavam decorridos 10.23, numa derrota que ‘tirou’ Telma das meias-finais e a deixou na repescagem.



Na parte do quadro destinada à discussão da medalha de bronze, a judoca encontrou então Marica Perisic, de 21 anos, mas acabou por ‘pagar o preço’ do desgaste anterior, acumulado com o seguinte, diante da sérvia, em novo prolongamento.



Frente a Perisic, Telma Monteiro viu-se arrastada para novo ‘golden score’, período de combate após os quatro minutos regulamentares, cedendo já aos 9.42 (5.42 do prolongamento), novamente por castigos e com as duas empatadas.



Antes dos Mundiais, Telma tinha dito que encarava os Mundiais, excecionalmente em ano de Jogos Olímpicos devido ao adiamento destes, como um “treino muito sério” para o grande evento em Tóquio, e o saldo acabou por ser positivo, com a judoca de Almada a mostrar que ainda pode estar nas decisões.



O terceiro dia dos Mundiais de Budapeste, que decorrem até domingo e para Portugal até sábado, dia que termina a competição individual, contou também hoje com Wilsa Gomes em -57 kg e João Fernando em -73 kg.



Ambos, que se preparam para o ciclo olímpico de Paris2024, não conseguiram ultrapassar os adversários na estreia.



Wilsa, 55.ª do mundo, foi derrotada por ippon, com uma ‘chave de braço’, a 2.38 minutos do combate, que deu o triunfo com a pontuação máxima à russa Anastasiia Konkina, que seguiria até à repescagem e terminaria em sétimo.



Em -73 kg, a categoria masculina do dia, João Fernando (90.º), a estrear-se em Mundiais, disputou o combate com Victor Scvortov (19.º), dos Emirados Árabes Unidos, até aos segundos finais, momento em que sofreu um waza-ari.



A participação portuguesa nos Mundiais prossegue na quarta-feira, com Anri Egutidze (21.º) a competir na categoria de -81 kg, a que tem maior número de judocas nestes Mundiais, com 77 atletas inscritos.



Egutidze começará por defrontar o montenegrino Nebojsa Gardasevic (110.º).



Até sábado Portugal terá apenas um judoca por dia, por não ter atletas em todas as categorias, com a vice-campeã mundial de -70 kg, Bárbara Timo, a competir na quinta-feira, o campeão mundial de -100 kg, Jorge Fonseca, na sexta-feira, e Rochele Nunes, no sábado, nos +78 kg.