Julian Alaphilippe regressa às vitórias na segunda etapa da Volta ao País Basco

O bicampeão do mundo somou hoje o primeiro triunfo desde a vitória nos Mundiais de 2021, cumprindo os 207,6 quilómetros entre Leitza e Viana em 5:04.35 horas, à frente do compatriota Fabien Doubey (TotalEnergies), segundo, e do belga Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), terceiro.



O ‘sprint’ tornou-se um destino cruel para o ‘fugitivo’ espanhol Ibon Ruiz (Kern Pharma), alcançado já dentro dos últimos 500 metros, depois de se ter distanciado de um trio que o acompanhou durante grande parte da tirada.



Gorada a fuga, e várias tentativas nos últimos 10 quilómetros de saídas a solo, entre elas a do português Ruben Guerreiro (EF Education-Easy Post), foi em pelotão que se discutiu a segunda tirada, depois de uma derradeira aceleração da Quick-Step Alpha Vinyl.



Lançado de forma exímia pelo belga Remco Evenepoel, que está a cinco segundos do líder Roglic na geral, foi o bicampeão do mundo a conseguir vencer no que apelidou, depois, de “uma boa chegada em que o posicionamento era fundamental”.



“Pensei que a fuga ia ganhar. O Remco levou-me pelas últimas curvas de forma perfeita, por isso não podia perder”, declarou Alaphilippe, que não vencia desde 26 de setembro de 2021 e que nas últimas semanas esteve afastado da competição devido a uma bronquite.



Ruben Guerreiro cortou a meta em 26.º, com o mesmo tempo do vencedor, e segue em 34.º na geral, a 35 segundos de Roglic, enquanto Nelson Oliveira (Movistar) está em 14.º, após hoje ser 53.º.



André Carvalho (Cofidis) cedeu 2.25 minutos, sendo 140.º, e caiu para o 142.º posto da geral.



Na quarta-feira, a terceira etapa liga Llodio a Amurrio em 181,7 quilómetros com cinco contagens de montanha, três de terceira categoria e duas de segunda.