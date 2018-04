Julian Alaphilippe vence etapa inaugural da Volta ao País Basco

Lusa Comentários 02 Abr, 2018, 18:38 | Outras Modalidades

Alaphilippe, de 25 anos, cortou a meta ao fim de 4:17.36 horas, após 162,1 quilómetros, e tornou-se o primeiro líder da classificação geral, à frente de Roglic, companheiro de fuga na parte final, e do espanhol Pello Bilbao (Astana), que fechou em terceiro a 23 segundos.



O duo adiantou-se nos últimos quilómetros e ganhou vantagem após a descida da última de seis contagens de montanha, arriscando nos seis últimos quilómetros até à meta para colocar 23 segundos entre eles e o primeiro grupo de perseguidores.



Uma série de favoritos à vitória final terminaram a 51 segundos do vencedor, entre eles o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Média) e o canadiano Michael Woods (Education First).



O ciclista francês da Quick-Step Floors lidera agora com quatro segundos de vantagem para Roglic e 32 segundos sobre o restante ‘top 10’, que inclui, na 10.ª posição, o colombiano Nairo Quintana (Movistar), que tentou perseguir os dois fugitivos, mas acabou apanhado pelo primeiro grupo.



O melhor português em prova foi Rui Costa (UAE Team Emirates), que ocupa a 23.ª posição da geral, a 1.22 minutos de Alaphilippe, enquanto Rúben Guerreiro (Trek Segafredo) fechou na 76.ª posição, a 5.25.



Na terça-feira, os ciclistas voltam a partir de Zarautz para uma ligação de 152,7 quilómetros a Bermeo, com uma contagem de montanha de primeira categoria, uma de segunda e outras duas de terceira categoria.