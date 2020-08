Juliana Antunes e Raquel Lacerda campeãs nacionais de voleibol de praia

Juliana Antunes e Raquel Lacerda sagraram-se hoje campeãs nacionais de voleibol de praia, com a primeira a tornar-se recordista de títulos na especialidade, enquanto Ivo Casas e Tiago Violas venceram no masculino.