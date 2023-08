Jumbo-Visma suspende preventivamente ciclista alemão Michel Hessmann

De acordo com a equipa neerlandesa, no teste a Hessmann foi detetado um produto diurético, que está entre as substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidopagem.



O jovem alemão, de 22 anos, vai ficar suspenso preventivamente até que seja concluída a investigação.



Hessmann foi terceiro classificado na Volta a França do Futuro em 2022 e estreou-se numa grande Volta este ano, ao ser 33.º no Giro, no qual ajudou o esloveno Primoz Roglic a chegar à vitória final.