K2 500 e C2 500 femininos fora dos Jogos

Na repescagem continental europeia, a última hipótese de chegarem a Paris2024, Francisca Laia e Maria Rei foram quartas na sua meia-final, quando apenas as três primeiras iam para a regata decisiva, na qual as nove embarcações em competição lutam por uma só vaga.



À final direta de C2 500 metros, que também garantia um "bilhete" para os Jogos, somente acederam quatro embarcações, contudo Inês Penetra e Beatriz Fernandes foram terceiras, a mais de quatro segundos do objetivo.



Esta quinta-feira, Beatriz Fernandes vai ainda tentar a sorte em C1 200 metros, igualmente com apenas uma vaga em disputa.



Até ao momento, Portugal tem apurados para Paris2024 os campeões do mundo Fernando Pimenta (K1 1.000 metros), e João Ribeiro e Messias Baptista (K2 500), bem como Teresa Portela (K1 500).



Norberto Mourão (VL2 200 metros) e Alex Santos (KL1 200) vão também representar a canoagem lusa nos Jogos Paralímpicos Paris2024.