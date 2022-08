K4 500 metros luso em sétimo na final dos mundiais de canoagem

Largando da lateral pista nove, sem poderem controlar boa parte dos adversários, João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela concluíram a prova em 1.22,94 minutos, a 2,10 segundos do ouro da Espanha, que bateu a Alemanha por 43 centésimos de segundo e a Ucrânia por 55.

Os oitavos classificados em Pequim2020 começaram mal nas eliminatórias, melhoraram nas semifinais e na regata decisiva estiveram mais próximos do valor que demonstraram no anterior ciclo olímpico.

Este K4 500 foi reorganizado, com João Ribeiro a assumir a liderança, passando Emanuel Silva para a posição três no barco, Messias Baptista a avançar para a dois e David Varela a ser o único na mesma posição, a quatro, numa embarcação que, assim, se apresenta nova.

Nas Taças do Mundo, com a anterior configuração, a equipa lusa conquistou um quinto e um 10.º lugares.

No domingo, João Ribeiro e Messias Baptista juntam-se na final do K2 500 metros, tripulação na qual obtiveram um ouro e um bronze nas Taças do Mundo.

Hoje, Norberto Mourão já conquistou o bronze na classe adaptada de VL2, enquanto Fernando Pimenta vai disputar as finais de K1 500 e 1.000 metros, sendo que nesta defende o título mundial.