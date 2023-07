Kalle Rovanpera a caminho da vitória no Rali da Estónia

O atual campeão mundial venceu todos os troços do dia, passando de uma vantagem de três segundos para 34,9 face ao belga Thierry Neuville (Hyundai i20), segundo classificado. O finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) é o terceiro, mas já a 45,4 segundos de distância do líder.”, frisou o piloto, de 22 anos.A confirmar-se o triunfo de Rovanpera, será o terceiro consecutivo na Estónia, país onde se tornou no mais novo piloto de sempre a vencer uma prova do campeonato do mundo, em 2021, com 20 anos.Neuville, que sofreu um furo lento num dos troços, admitiu que se sentiu “um pouco hesitante” durante a manhã.”, disse o belga, que foi segundo classificado em cinco das nove especiais do dia.Este domingo disputa-se o derradeiro dia de competição, com um total de 61,08 quilómetros cronometrados, divididos por quatro especiais.