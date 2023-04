Karachaliou é 7.ª na Semana Olímpica Francesa de vela

Novamente com vento muito forte, que deixou vários barcos de fora do campo de regatas, a única regata nesta classe olímpica feminina deixou a atleta, que aguarda naturalização e está filiada no Clube Naval de Cascais, relançada na luta pelos primeiros postos.A competição agrega cerca de 1.000 velejadores naquela localidade das Ilhas Douradas, cerca de 90 quilómetros a este de Marselha.Em ILCA 7,voltou a viver um dia positivo, seguindo a 12.º, com 13 pontos, a 10 da liderança, eascendeu dois postos em relação ao dia de abertura, para 17.º, com 18.é 112.º.Menos bons foram os resultados em 49er, em que os irmãos, em 61.º, só terminaram uma das três regatas do dia, enquantonão conseguiram competir.Sem regatas nos 470 de Beatriz Gago e Rodolfo Pires e dos olímpicos Diogo Costa e Carolina João, no fórmula kite só um dos grupos saiu para a água, coma não conseguir fechar a única regata programada.A semana olímpica francesa é um dos últimos campeonatos antes dos Mundiais de Haia, que em agosto vão determinar apuramentos para os Jogos Olímpicos Paris2024.